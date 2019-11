Rui Jorge exige Seleção sub-21 ao máximo no particular frente à Eslovénia

Rui Jorge quer afinar a Seleção sub-21 no particular com a Eslovénia, esta quinta-feira, já de olho na formação da Noruega, rival de Portugal no Grupo 7 de apuramento para o Euro'2021. Na conferência de imprensa de antevisão, o selecionador português do escalão exigiu da sua equipa o máximo, "desde o primeiro minuto"."É desde o primeiro minuto de treino, não no jogo de preparação, não no jogo oficial. Em todo o comportamento que geramos dentro do próprio grupo. Não consigo dissociar as coisas. Cada momento tem a sua importância e considero que todos os momentos são muito importantes, desde que nos reunimos, na forma como treinamos, como descansamos e como nos relacionamos. Tudo isso resultará no melhor desempenho da equipa. Encaramos sempre os jogos e treinos da maneira que devemos encarar, se querem atingir o patamar superior. Estamos aqui para tentar ajudar na nossa possibilidade para que isso aconteça", frisou Rui Jorge, expectante para o confronto com os eslovenos."Tiveram bons resultados contra boas seleções nos últimos jogos. É uma equipa de características diferentes. Joga com cinco defesas, algo que pensamos que pode acontecer em alguns momentos com a Noruega. Tem um jogo mais direto do que os noruegueses e é isso que esperamos. Têm algumas semelhanças", analisou o treinador, dando a 'tática' para este confronto particular."Acreditamos que vamos ter um controlo territorial, mais posse de bola e vamos estar mais no último terço da Eslovénia. Vai ser um bom teste para criar mais situações de finalização tendo em conta o número de jogadores que colocam junto da sua baliza. Será um bom teste para encontrar soluções em pouco espaço", resumiu, não querendo ouvir falar de relaxamento da jovem Seleção."Tendo uma fase final em casa e apuramento garantido ao mais alto nível, os jogos particulares são disputados da mesma forma que a contar para apuramento. Sem a carga emocional de ter de ganhar, mas com toda a gente a querer estar presente numa fase final e a querer mostrar aos treinadores que tem capacidade para estar lá. Não faria grande diferença pela forma como encaramos os particulares, tendo em conta essa exceção de ter um jogo que conta para o apuramento alguns dias depois", exigiu.Fábio Vieira e Florentino ainda não se estrearam pela Seleção sub-21, tal como Tomás Tavares, Luís Maximiano e Tiago Djaló. "Têm demonstrado aquilo que esperávamos deles. Florentino é mais conhecido de toda a gente, dentro daquilo que conhecemos. O Fábio também, um jogador tecnicamente muito evoluído, em que acreditamos muito também. Não sendo completo, tem características especiais que nos pode ajudar neste espaço", garantiu Rui Jorge, confirmando as dispensas por lesão de Rúben Vinagre e Pedro Neto."Não vamos poder continuar a contar com eles. Iremos ver se são substituídos, à partida sim", finalizou.