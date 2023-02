Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rui Pataca conhece Jesús Seba como poucos: «Pensa bem o futebol e é muito inteligente» Diretor do Créteil-Lusitanos lembra tempos no Belenenses com o agora membro da equipa técnica de Roberto Martínez





• Foto: Arquivo/João Trindade