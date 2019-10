Rui Patrício e o jogo em Alvalade: «Um regresso carregado de muito sentimento»

Mesmo sem se tratar de um jogo caseiro do Sporting, a vitória frente ao Luxemburgo (3-0) marcou o regresso de Rui Patrício ao Estádio José Alvalade, que tão bem conhece. E o guarda-redes já deixou uma mensagem no Instagram. "Uma vitória importante, merecida por todos e para todos! Um regresso carregado de muito sentimento... Um regresso singular que só o meu íntimo entende… A minha casa, a nossa casa…", escreveu numa publicação no Instagram.Foi a primeira vez que o guarda-redes pisou o relvado dos leões desde que rescindiu antes do Mundial’2018, sendo que acabou por ser recebido com... um cântico. A segunda metade colocou Patrício perto de uma claque formada por estudantes. E num recorrente momento sem trabalho ouviu incentivos. "Eu amo o Patrício", cantou esse grupo de adeptos.A mulher do guardião também deixou uma mensagem no Instagram e falou de um "sentimento único de quem sabe e sente o que é ser desta casa"."Desde que cheguei ao estacionamento do estádio até me sentar na cadeira para ver o jogo revivi tantos momentos bons que passámos, a mística deste lugar é incrível... sim porque guardo comigo o que levo de bom porque é isso que importa", escreveu Vera Ribeiro.