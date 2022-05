Rui Silva chamado para o lugar de José Sá na Seleção Nacional

Rui Silva, guarda-redes do Betis, foi chamado por Fernando Santos para render o lesionado José Sá, com vista aos quatros jogos da Liga das Nações que a equipa das Quinas vai realizar este mês. O guardião do Wolverhampton "foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol", anunciou esta terça-feira a FPF.Recorde-se que Portugal denfronta a Espanha, em Sevilha, dia 2 de junho, seguindo-se, em Alvalade, os confrontos com Suiça (5 de junho) e República Checa (9 de junho). O quarto jogo da Liga das Nações disputado este mês terá lugar na Suíça, dia 12 de junho.