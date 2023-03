Samuel Costa: «Quero aproveitar esta oportunidade e sei que o vou fazer»

Um dos nomes menos conhecidos da lista de convocados de Rui Jorge para os dois jogos de preparação da Seleção de sub-21, Samuel Costa, médio dos espanhóis do Almeria, quer aproveitar esta segunda convocatória para conquistar o seu espaço no grupo e consequentemente conseguir o bilhete para o Europeu, que decorre este verão na Roménia e na Geórgia."É sempre bom vir à Seleção. Estou aqui a 100% para ajudar os meus companheiros no que for preciso e também procuro sempre aprender. É um orgulho enorme poder representar a Seleção, seja em jogos oficiais ou amigáveis. Quero aproveitar esta oportunidade e sei que o vou fazer. Cada jogador tem o seu espaço. O treinador disse que todos temos de fazer o nosso trabalho para ajudar a equipa e é essa a minha função", disse o jogador, de 22 anos, que soma apenas uma internacionalização neste escalão.Ainda assim, com 21 jogos e um golo na formação que milita na La Liga, o médio chega confiante a esta convocatória. "Chego confiante, sei das capacidades que tenho e o que posso acrescentar ao grupo", referiu, antes de explicar como é encarada a sua presença nos sub-21 no seu clube: "A Seleção Nacional é sempre uma grande seleção e é um orgulho para as pessoas do clube eu fazer parte deste grupo."Integrado num grupo recheado de talento individual, Samuel Costa destaca a importância destes jogos para aprimorar o coletivo. "Sem dúvida que é dos grupos com mais qualidade que já integrei, mas o mais importante é colocar essa qualidade ao serviço do coletivo para fazermos coisas bonitas. Estes jogos servem precisamente para isso, para percebermos como podemos nos poder ajudar melhor", frisou, sublinhando a importância de "aumentar a química" entre os jogadores para chegarem melhor "preparados para o Europeu".Nesse sentido, o médio deixa a garantia: "Encaramos estas partidas como se fosse jogos oficiais. Levamos isto a sério, pois é essa a mentalidade da seleção portuguesa."A Seleção de sub-21 defronta a Roménia, em Bucareste, na sexta-feira (17h), e a Noruega, na Póvoa de Varzim, na terça-feira (19h).