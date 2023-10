Saúde das Seleções a cargo da CUF até 2030

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) prolongou a parceria iniciada em 2019 com a CUF até 2030, quando Portugal organiza o Mundial com Espanha e Marrocos. O acordo foi hoje formalizado na Cidade do Futebol, com os presidentes da FPF, Fernando Gomes, e da Comissão Executiva da CUF, Rui Diniz a selarem o protocolo que visa fomentar projetos de investigação, de promoção da prática desportiva e de prevenção em saúde.A CUF contiua a ser Parceiro Oficial de Saúde e Performance das Seleções Nacionais de futebol, tendo os selecionadores nacionais Roberto Martínez e Francisco Neto (das equipas principais de Portugal masculina e feminina, respetivamente), estado presentes na celebração do novo acordo. Importa referir que estão atualmente em atividade 28 seleções nacionais, masculinas e femininas, da formação aos seniores, de futebol, futsal e futebol de praia e também de eFootball.A nova parceria foi alargada ao desenvolvimento de projetos de investigação e promoção da prática do futebol em várias vertentes como forma de atividade física recomendada, designadamente junto de doentes com patologias cardíacas e oncológicas, bem como de quem vive com diabetes.Fernando Gomes, presidente da FPF, referiu: "A CUF é uma entidade de vanguarda no setor dos serviços de saúde em Portugal e tem sido uma enorme mais-valia para a FPF e para as nossas Seleções Nacionais. Construímos ao longo dos anos, ligados através da Unidade de Saúde e Performance da FPF, uma verdadeira equipa: juntos nas derrotas e nas vitórias, nas tristezas e nas alegrias. Sempre empenhados na construção do sucesso através da partilha de conhecimentos, da solidariedade e do know-how nas nossas áreas de ação. Acredito igualmente que esta renovação de votos simboliza a lealdade e a vontade mútua das duas instituições se continuarem a prestigiar e ao País e unirem esforços na promoção da saúde dos portugueses através da prática desportiva. Envio assim um agradecimento pela confiança demonstrada em nós para todo o universo CUF. Podem contar connosco."Já Rui Diniz, presidente da Comissão Executiva da CUF frisou "o trabalho que tem sido feito no âmbito da parceria entre as duas entidades" e vincou o desejo de que "continue a permitir o desenvolvimento da saúde e performance dos atletas nacionais e a contribuir para o sucesso das Seleções Nacionais e a gerar a emergência da prática do desporto, como promotor da saúde, junto de todos os portugueses. Um propósito que sai hoje ainda mais reforçado, com ambas as instituições a darem o pontapé de saída para um projeto conjunto que fará, nas áreas da saúde e prevenção, ainda mais pelas comunidades, de modo a aumentar a qualidade de vida da população portuguesa."