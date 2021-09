Seleção brasileira vai fazer nova investida por Matheus Nunes

Tite, selecionador brasileiro, está a ponderar chamar novamente Matheus Nunes à seleção canarinha, revelou o 'UOL Esporte'. O médio do Sporting já tinha sido convocado para o escrete em agosto mas os leões acabaram por não libertar o jogador, justificando a decisão com o facto de este não ter, na altura, a vacinação completa e por isso ter de cumprir quarentena no regresso a Lisboa caso viajasse até ao seu país de origem.





Tite vai anunciar os escolhidos no dia 24 de setembro, devendo fazê-lo antes de Fernando Santos, segundo a imprensa brasileira. Recorde-se que o selecionador nacional chegou a ligar a Matheus e, quando questionado sobre o tema, no passado mês, remeteu para a próxima convocatória