A Seleção começa hoje a preparar os duelos com Bósnia e Islândia. Os 26 convocados concentram-se na Cidade do Futebol depois do almoço e às 17h15 um jogador a designar pela FPF falará em conferência de imprensa. Às 18 horas Roberto Martínez orienta o primeiro treino deste estágio, que terá os 15 minutos iniciais abertos aos jornalistas.