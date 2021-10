Seleção cumpriu primeiro treino na Cidade do Futebol

A Seleção Nacional cumpriu esta terça-feira o primeiro treino na Cidade do Futebol, tendo em vista a preparação para o particular com o Qatar, no Algarve, marcado para sábado (20h15). Do trio chamado à última fora face às ausências de Domingos Duarte e Rafa, apenas Rafael Leão esteve às ordens do selecionador. José Fonte e Trincão chegam amanhã, quarta-feira, à concentração.





Além de Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Raphaël Guerreiro, Pepe, Matheus Nunes, Palhinha, Danilo, Willliam, Dalot, Moutinho, André Silva, Gonçalo Guedes e Rúben Neves, bem como os três guarda-redes (Diogo Costa, Anthony Lopes e Rui Patrício), trabalharam também normalmente na Cidade do Futebol.Cencelo, Nuno Mendes, João Mário, Diogo Jota, Rúben Dias, Bernardo Silva e Bruno Fernandes realizaram trabalho de recuperação e ginásio.