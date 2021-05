Seleção de folga após três treinos

Depois das primeiras três sessões de trabalho de preparação para o Campeonato da Europa, o plantel nacional tem a primeira folga. Fernando Santos deu o dia aos jogadores, que voltam à carga já amanhã.

No regresso ao trabalho, o selecionador nacional vai continuar a contar com os mesmos 21 atletas, visto que o primeiro ‘reforço’ – Bruno Fernandes – só chega na terça-feira. Por outro lado, Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que ontem perderam a final da Champions, só regressam no sábado, após o jogo com a Espanha. Já Gonçalo Guedes está em isolamento, por ter testado positivo à Covid-19.