Seleção já partiu para Praga com garantia do capitão Ronaldo: «Estamos bem!»

A Seleção Nacional partiu na tarde desta quinta-feira rumo a Praga, República Checa, onde vai disputar a penúltima jornada do Grupo 2 da Liga das Nações contra os locais. No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Cristiano Ronaldo, capitão da equipas das quinas, deu um curto mas taxativo mote."Estamos bem, estamos bem!", atirou, questionado pelos jornalista, depois de distribuir alguns autógrafos pelos fãs presentes no local.Fernando Santos levou 25 jogadores para o embate de sábado (19h45), incluindo João Félix, que ainda não treinou com os companheiros devido a lesão. O selecionador antevê o encontro com os checos na tarde de amanhã, com hora ainda a confirmar.