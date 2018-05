Assim foi o arranque dos trabalhos da Seleção Nacional tendo em vista o Mundial

A Seleção Nacional realizou esta terça-feira o seu primeiro treino da 'Operação Mundial', com apenas 14 futebolistas nos relvados da Cidade do Futebol. Fernando Santos começou assim a preparação para a fase final com muitas ausências, como de resto já era esperado.Às ordens do selecionador estiveram os seguintes jogadores: Beto, Anthony Lopes, Pepe, João Mário, Rúben Dias, Bruno Alves, Ricardo Quaresma, Ricardo Pereira, Manuel Fernandes, Bernardo Silva, Cédric, Adrien, Raphäel Guerreiro e José Fonte.Ausentes estão os quatro elementos do Sporting - Rui Patrício, William Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins -, que disputaram no domingo a Taça de Portugal, Cristiano Ronaldo, que ainda vai realizar a final da Liga dos Campeões no sábado, e ainda Gonçalo Guedes, André Silva, Mário Rui e João Moutinho, jogadores que estiveram em ação no fim de semana pelos respetivos clubes em encontros do campeonato.

Autor: Miguel Amaro