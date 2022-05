Seleção Nacional arrancou preparação com 23 jogadores no treino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional arrancou hoje a preparação para os quatro encontros da Liga das Nações, diante de Espanha (dia 2), Suíça (dia 5), República Checa (dia 9) e Suíça novamente (dia 12).Na Cidade do Futebol, Fernando Santos contou com 23 jogadores no treino: William Carvalho, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Ruben Neves, Moutinho, Domingos Duarte, Vitinha, Raphäel Guerreiro, André Silva, Ricardo Horta, David Carmo, Gonçalo Guedes, João Palhinha, Danilo, Otávio, Cristiano Ronaldo, Dalot, Bernardo Silva, João Cancelo, Diogo Costa e Rui Silva. Pepe, Rui Patrício e Diogo Jota só se juntam na segunda-feira à equipa.