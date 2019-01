Seleção Nacional de sub-20 vence Cabo Verde em jogo de preparação

A seleção portuguesa de sub-20 venceu esta quarta-feira a congénere de Cabo Verde por 3-0, em jogo de preparação para o Mundial'2019, que se disputa na Polónia, entre 23 de maio e 15 de junho.Pedro Correia adiantou a seleção lusa, aos 42 minutos, tendo Luís Silva 'bisado' no segundo tempo, aos 46' e 68', numa partida em que se estrearam na equipa das quinas Bruno Rafael, Reko, João Silva, Tedddy Antoine, Tote Gomes, Tomás Silva, Diogo Pinto e Rogério Santos.Os comandados por Hélio Sousa, com as estreias de Bruno Rafael e Reko no onze, entraram melhor na partida e criaram mais e melhores ocasiões, quase todas com Pedro Correia como protagonista. Num jogo com muito nevoeiro, chuva persistente e vento, Cabo Verde também teve uma oportunidade, por Kelvin Pires (23).Depois de novas situações para marcar, inclusive uma grande penalidade falhada por Pedro Correia, aos 29 minutos, Portugal chegou à vantagem aos 42 minutos, por intermédio de Pedro Correia, que fez um 'chapéu' ao guarda-redes Márcio Rosa. O golo não se festejou de imediato nas bancadas, dado o nevoeiro cerrado que se verificava no momento.No segundo tempo, jogado com menos ritmo e num terreno mais pesado, Portugal entrou a dilatar a vantagem, através de Luís Silva (46'), a aproveitar a passividade da defensiva cabo-verdiana e em resposta a um canto batido por Reko.Ao minuto 68, a equipa das quinas aumentou a contagem, com um 'bis' de Luís Silva. O defesa-central aproveitou o mau alívio de Márcio Rosa, na sequência de um canto, e atirou para o fundo das redes, fixando o resultado final.Ao intervalo: 1-0.1-0, Pedro Correia, 42 minutos.2-0, Luís Silva, 46.3-0, Luís Silva, 68.João Virgínia (Rogério Santos, 72), João Oliveira, Bruno Rafael (João Silva, 60), Luís Silva, Moura (Tomás Silva, 67), Nuno Henrique (Tote Gomes, 67), Leandro Cardoso, Diogo Teixeira, Reko (Diogo Pinto, 60), Leonardo Chão (Teddy Antoine, 60) e Pedro Correia.(Suplentes: Miguel Reisinho, Ricardo Silva, João Silva, Teddy Antoine, Tote Gomes, Tomás Silva, Diogo Pinto e Rogério Santos).Treinador: Hélio Sousa.Márcio Rosa, Joni Tavares (Bruno Carvalho, 69), Kevin Pina, Kelvin Pires (Arian Semedo, 46), Edmilson Mendes, Alison Tavares (Simão Moreno, 69), Rodrigo Lima, Osvaldo Martins, Eynel Soares (Bryan Silva, 72), Hélio Silva (Euclides Andrade, 56) e Gianni dos Santos (Hugo Cardoso, 72).(Suplentes: Simão Moreno, Euclides Andrade, Hericles Delgado, Bruno Carvalho, Hugo Cardoso e Bryan Silva).Treinador: Lito Aguiar.Iaunco Vasilica (AF Vila Real).Nada a registar.Cerca de 2.500 pessoas.