Seleção Nacional é a marca mais relevante e reputada no Desporto

A Seleção Nacional de futebol é a marca com maior relevância e melhor reputação no Desporto, de acordo com o estudo "Relevância e Reputação e Relação Emocionada" levado a cabo pela consultora OnStrategy, junto dos cidadãos nacionais, com resultados consolidados referentes a 2020.





A Equipa das Quinas obteve um índice de 79,7 pontos (numa escala de 0 a 100), num segmento em que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ocupa o 4.º lugar, com 72,3 pontos, logo a seguir a duas marcas de equipamentos desportivos: Adidas e Nike.O presidente da FPF, Fernando Gomes, figura no top-15 do ranking dos líderes nacionais com melhor reputação, liderado Rui Nabeiro (Delta), com o pódio completo por Alexandre Fonseca (Altice) e Paulo Macedo (Caixa Geral de Depósitos).Já Cristiano Ronaldo domina em dois segmentos: lidera o ranking das celebridades, cujo pódio inclui Marcelo Rebelo de Sousa e Cristina Ferreira, e destaca-se ainda como marca de excelência.