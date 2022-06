Seleção Nacional já aterrou em Sevilha

A Seleção Nacional portuguesa já aterrou em Sevilha, onde esta quinta-feira [amanhã] irá defrontar a Espanha em jogo da fase de grupos da Liga das Nações, duelo que marcará o arranque do Grupo 2.

De acordo com a nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a viagem até à cidade espanhola decorreu "sem nenhuma incidência", com a comitiva portuguesa a marcar presença já na unidade hoteleira onde irão estagiar até à hora do jogo (19h45).

O duelo irá realizar-se no Estádio Benito Villamarin, casa do Real Betis.