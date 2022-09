Seleção Nacional já está chegou a Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou que a Seleção Nacional chegou a Braga ao fim da tarde deste domingo depois de ter viajado a partir de Praga, onde defrontou a República Checa, no sábado.Será na cidade do arcebispos que os homens às ordens de Fernando Santos irão culminar a participação na fase de grupos da Liga das Nações, diante da Espanha, na terça-feira.Recorde-se que a equipa das quinas apenas precisará do empate para carimbar a presença na final-four da prova.