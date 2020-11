Anthony Lopes e Raphaël Guerreiro autorizados a apresentarem-se na terça-feira

A Seleção Nacional concentrou-se esta segunda-feira à noite na Casa dos Atletas, na Cidade do Futebol, para iniciar amanhã a preparação para os encontros frente a Andorra, França e Croácia. Todos os atletas já estão em estágio com exceção de Anthony Lopes e Raphäel Guerreiro, que foram autorizados a apresentarem-se apenas amanhã.





As imagens da concentração da Seleção Nacional



As imagens da concentração da Seleção Nacional

Portugal defronta Andorra na quarta-feira (11 de novembro), no Estádio da Luz, num jogo particular, e em seguida disputará duas partidas para a Liga das Nações: contra a França, no sábado (14 novembro), novamente na Luz, e depois na Croácia, a 17 de novembro.