Seleção Nacional treina em Praga antes do regresso a Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional começa este domingo a preparar o último encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, diante da Espanha, num treino, ainda na capital checa, em que os titulares frente à República Checa devem ser poupados.

A sessão de trabalho está agendada para as 11 horas locais (10 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas. Pelas 16 (15), a comitiva viaja para o Porto. Na terça-feira, Portugal recebe a Espanha, em Braga, a partir das 19h45.

No sábado, na Fortuna Arena, em Praga, Portugal goleou a Rep. Checa por 4-0 com golos de Diogo Dalot, aos 33 e 52 minutos, Bruno Fernandes, aos 45+2, e do suplente utilizado Diogo Jota, aos 82.