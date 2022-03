Seleção portuguesa de sub-20 empata com França em jogo particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de sub-20 empatou (1-1) com a congénere da França, no primeiro de dois jogos particulares com os gauleses, disputado em Clairefontaine.

A formação anfitriã colocou-se em vantagem logo aos 11 minutos, por intermédio de Tanguy Kouassi, mas a seleção portuguesa restabeleceu a igualdade em cima do intervalo, aos 45+1, graças a um golo marcado por Leonardo Buta.

A equipa das 'quinas', liderada pelo selecionador Emílio Peixe, volta a defrontar a seleção francesa na terça-feira, também no centro de estágio de Clairefontaine, em encontro com início marcado para as 15:00 (hora de Lisboa).