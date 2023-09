Seleção prepara Eslováquia com o lote completo e uma surpresa

Cristiano Ronaldo à conversa com Roberto Martínez Cristiano Ronaldo à conversa com Roberto Martínez

A Seleção Nacional continuou esta terça-feira a preparação para o duplo compromisso na qualificação para o Euro’2024, numa sessão em que, ao contrário do dia anterior, Roberto Martínez já contou com um lote alargado de jogadores no relvado, neste caso um total de 25 elementos.Nos 15 minutos abertos à comunicação social, foi possível assistir ao trabalho no campo principal da Cidade do Futebol e que teve em ação os 24 convocados.Além do lote de eleitos nesta janela internacional, Martínez chamou ainda Louis Nascimento, guarda-redes que alinha no PSG e estava inserido nos trabalhos da seleção de sub-20 e acabou por ser chamado para o treino desta terça-feira.Recorde-se que Portugal enfrenta sexta-feira Eslováquia, em Bratislava, antes de receber segunda-feira Luxemburgo.