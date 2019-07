Seleções de sub-19 e de futebol de praia ficaram retidas na Rússia

As comitivas das seleções portuguesas de futebol de sub-19 e de futebol de praia, que deveriam ter embarcado este domingo em Moscovo com destino a Lisboa, ficaram retidas na Rússia e só regressam na segunda-feira, disse à Lusa fonte federativa.De acordo com a mesma fonte da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), as duas representações nacionais vão pernoitar em Moscovo, depois hoje de terem perdido o voo de regresso a Portugal, devido à demora dos serviços de alfândega na capital russa.A seleção de sub-19 aguardava um voo de ligação, depois de ter viajado da Arménia, onde no sábado falhou a revalidação do título europeu da categoria, ao perder por 2-0 com a congénere da Espanha, na final disputada em Erevan.Também no sábado, a equipa de futebol de praia qualificou-se para a fase final do Mundial, ao vencer a Espanha no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade 5-5 no fim do prolongamento, num 'play off' disputado em Moscovo.