Solskjaer enganado: Bruno Fernandes não virá a Portugal

Ole Gunnar Solskjaer colocou muitas reticências sobre o 'empréstimo' de jogadores do Manchester United às seleções, Bruno Fernandes incluído, por causa da necessidade de isolamento mas esta preocupação no caso da Seleção Nacional não faz sentido já que o jogo com o Azerbaijão é em Turim (Itália) e não em Portugal.





"Ainda não tomámos posição sobre isso, mas não faz sentido perder um jogador por dez dias no isolamento. Somos nós que pagamos os jogadores. A FIFA deu uma regra que eles podem não ser dispensados, então vai ser difícil deixá-los jogar nos países da lista vermelha", afirmou o treinador dos red devils.O encontro de qualificação para o Mundial'2022, agendado para dia 24, estava inicialmente previsto para Alvalade, mas em virtude das restrições de viagens devido à Covid-19 a FPF teve de encontrar alternativas e Turim foi a solução.Ainda neste mês de março Portugal vai visitar a Sérvia (dia 27) e o Luxemburgo (dia 30), completando assim os três primeiros encontros da fase de qualificação para o Mundial.