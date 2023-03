O portal 'The Athletic' adianta que Cristiano Ronaldo irá marcar presença na primeira convocatória de Roberto Martínez pela Seleção Nacional, que será conhecida oficialmente na sexta-feira. Apesar de alinhar nos sauditas do Al Nassr, afastado das grandes decisões a nível europeu, o avançado, de 38 anos, permanecerá entre as escolhas nacionais, agora para o arranque da qualificação para o Europeu, diante de Liechtenstein e Islândia.CR7 capitaneou a equipa das quinas no último Mundial, com a formação de Fernando Santos a ser eliminada por Marrocos (1-0), nos quartos de final. Em cinco partidas, o melhor marcador de sempre de seleções fez um golo apenas e terminou com espaço de manobra reduzido no Qatar'2022.Esta temporada, Ronaldo conta oito golos em nove partidas pelo Al Nassr.