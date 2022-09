Tiago Dantas antevê jogo com a Geórgia: «Iremos demonstrar a qualidade do jogador português»

O futebolista Tiago Dantas frisou esta quarta-feira que o jogo com a Geórgia, de preparação para o Europeu de sub-21, no sábado, é uma oportunidade para conhecer mais um adversário, que será um dos anfitriões da fase final."Vai ser um jogo importante para conhecermos uma seleção que estará na fase final do Europeu, tal como nós. É uma das organizadoras do Europeu e vai ser uma oportunidade para conhecermos mais um adversário", disse o médio do PAOK, do campeonato grego, durante a conferência de imprensa no terceiro dia de estágio da seleção portuguesa de sub-21, na Covilhã.

Apesar de ser um jogo particular, o jogador de 21 anos, que está cedido pelo Benfica ao clube de Salónica, sublinhou que jogar de quinas ao peito é sempre um fator "de motivação" e "um jogo pela seleção é sempre um jogo para ganhar".

"Iremos entrar dentro de campo para ganhar, para demonstrar toda a nossa qualidade, a qualidade do jogador português", referiu Tiago Dantas.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta quarta-feira a dispensa do avançado Vitinha, jogador do Braga, que se mantinha afastado dos trabalhos devido a uma lombalgia, e a chamada do também atacante Tiago Tomás, do Estugarda, que se junta à concentração na Covilhã na quinta-feira, mas o médio enfatizou que o restante grupo vai dar "uma boa resposta".

"O Vitinha é um excelente jogador, como todos os jogadores que temos aqui na seleção. Penso que os jogadores que cá estão e que cá ficaram vão dar uma excelente resposta, como fazemos sempre. Acho que a equipa não ficará mais fraca por, infelizmente, o Vitinha nos ter abandonado por lesão", vincou Tiago Dantas.

Para o segundo jogador mais internacional do escalão no grupo orientado por Rui Jorge, Tiago Tomás é um jogador que a restante formação "conhece perfeitamente" e já integrou anteriormente a equipa de sub-21, pelo que "vai ser uma integração normalíssima".

Sobre os sete nomes convocados pela primeira vez por Rui Jorge, Tiago Dantas mencionou ser "sempre bom receber jogadores novos" e garantiu que o restante grupo faz questão de os receber "da melhor maneira" e "entrosá-los da melhor maneira possível".

O antigo jogador do Bayern Munique apelou ainda ao público que compareça em massa no estádio: "Espero que as pessoas venham ao estádio, para ajudarmos todas as pessoas que passaram mal com os incêndios".

Portugal defronta a Geórgia em jogo particular a disputar no sábado, no Estádio Santos Pinto (17h00), na Covilhã, e a receita de bilheteira reverte para os Guardiões da Serra da Estrela, com o intuito de mitigar a devastação provocada pelos incêndios em agosto.

O Campeonato da Europa de sub-21 vai decorrer na Geórgia e na Roménia, em 2023.