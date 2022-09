Tiago Djaló: «Temos todos um objetivo em comum, que é maior que qualquer um de nós»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tiago Djaló (@tiagodjalo_92)

O selecionador nacional Fernando Santos fez um pedido de desculpas a Tiago Djaló no final do jogo com a Rep. Checa, - que Portugal venceu por 4-0 com golos de Dalot (2), Bruno Fernandes e Jota - por causa da última alteração que fez na equipa. Já este domingo, o jogador reagiu."Temos todos um objetivo em comum, que é maior que qualquer um de nós. Vamos Portugal!", escreveu numa publicação no Instagram.