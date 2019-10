Titulares da Seleção 'poupados' no treino antes da viagem para a Ucrânia

A Seleção Nacional contou este sábado com apenas 13 jogadores no último treino em Portugal antes da viagem para Kiev, onde, na segunda-feira, defronta a Ucrânia, em jogo do Grupo B de qualificação para o Euro2020.No dia seguinte ao triunfo frente ao Luxemburgo por 3-0 , os titulares limitaram-se a efetuar trabalho de recuperação e nem subiram ao relvado na Cidade do Futebol, em Oeiras, durante os 15 minutos abertos à comunicação social.Por outro lado, o selecionador nacional, Fernando Santos, orientou um treino para 11 jogadores de campo e os dois guarda-redes não utilizados: Beto e José Sá. Desta feita, o lateral esquerdo Mário Rui trabalhou integrado com os colegas - depois de ter estado à parte no derradeiro treino antes do jogo -, bem como o médio André Gomes, que se juntou mais tarde à comitiva.Sob o olhar do vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Humberto Coelho, e do diretor João Vieira Pinto, os internacionais portugueses fizeram somente aquecimento e exercícios de 'pressing' e circulação de bola.A equipa portuguesa viaja ao início da tarde para Kiev, onde, na segunda-feira, vai defrontar os ucranianos, líderes do Grupo B com 16 pontos, mais cinco do que Portugal, mas também com mais um jogo disputado.Na sexta-feira, Portugal venceu na receção ao Luxemburgo por 3-0 , num dia em que a Ucrânia recebeu e bateu a Lituânia, por 2-0.A equipa das 'quinas', detentora do título, pode garantir na segunda-feira o apuramento para a sua oitava fase final de um Europeu e sétima consecutiva, desde 1996, caso vença na Ucrânia e a Sérvia não triunfe na Lituânia.