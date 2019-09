Todos disponíveis no último treino antes do jogo com a Sérvia

O selecionador Fernando Santos contou esta sexta-feira com todos os 25 jogadores no último treino antes do embate com a Sérvia, que decorreu no Estádio Rajko Mitic, palco do jogo de sábado, de apuramento para o Euro 2020.Em Belgrado, na casa do Estrela Vermelha, recinto que tem capacidade para mais de 50 mil espetadores, Fernando Santos teve à sua disposição todos os jogadores e assim Portugal deverá estar na máxima força para o embate do grupo B, apesar de ter perdido o defesa-central Pepe ainda antes do arranque do estágio.Nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social e com os termómetros a apontarem para os 30 graus, os eleitos do selecionador nacional efetuaram os habituais exercícios de aquecimento, sempre com bola, divididos em dois grupos, com os guarda-redes a trabalharem à parte.Durante esse período, Fernando Santos esteve sempre no relvado, mas bem longe do grupo de trabalho e com um ar muito pensativo, enquanto os seus adjuntos estavam a comandar a sessão.No arranque do apuramento no grupo B, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, em Lisboa, no Estádio da Luz, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).A seleção lusa, atual detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no playoff, via Liga das Nações.O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.