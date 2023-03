Tomás Esteves: «É importante vencer com uma boa exibição para chegarmos ao Europeu com outra moral»

Tomás Esteves foi o porta-voz da Seleção sub-21 para lançar o primeiro olhar sobre o jogo de depois de amanhã, frente à Noruega, na Póvoa de Varzim. O lateral-direito, de 20 anos, espera um adversário mais difícil do que a Roménia, adversário da passada sexta-feira, e acredita que uma vitória e uma boa exibição serão importantes para moralizar a equipa tendo em vista o Europeu."É muito importante este jogo, porque fazendo aqui uma boa exibição e conseguindo a vitória, leva-nos para o Euro com outra moral, mais confiantes, e acho isso fundamental numa prova tão curta. É sempre melhor ganhar, ter resultados positivos com exibições positivas. Esperamos um jogo talvez um bocadinho mais difícil, mas esperamos ganhar", destacou Tomás Esteves.Relativamente à vitória na Roménia, o jovem lateral-direito gostou do resultado, mas a exibição poderia ter sido melhor. "Na segunda parte frente à Roménia, a ganhar por 2-0, tivemos várias oportunidades para fazer o 3-0. A Roménia não nos criou grande perigo, apenas perto dos 90 minutos é que poderiam ter feito o 2-1. O míster disse-nos que se fosse um jogo do Euro poderia complicar um bocadinho e não havia necessidade de correr esses riscos", destacou.Convidado a apontar aquele que é ponto forte desta Seleção, Tomás Esteves não teve dúvidas em colocar o foco sobre a qualidade individual e coletiva. "A qualidade técnica é visível nos jogos, quando temos a bola é bastante difícil para a outra equipa conseguir recuperá-la, e mesmo quando a recupera, não é por muito tempo. Acho que é a nossa principal característica, a qualidade no processo ofensivo e na posse de bola, mas também criámos bastantes situações de golo", recordou o defesa.Em suma, Tomás Esteves, que está cedido pelo FC Porto aos italianos do Pisa, acredita que este grupo tem todas as condições para continuar a sequência de bons resultados da Seleção sub-21, para satisfação dos adeptos portugueses. "Espero que sim, acho que toda a equipa vai trabalhar para conseguir corresponder às expectativas. Temos um grupo com muita qualidade, vamos trabalhar muito forte para corresponder às expectativas", garantiu o lateral.