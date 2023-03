Toni: «Será o Cristiano Ronaldo a determinar quando será o final da sua participação na Seleção»

Toni, antigo internacional português, marcou presença no fórum levado a cabo pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol em Viana do Castelo, sendo que, à margem do evento, falou sobre a primeira convocatória de Roberto Martínez enquanto timoneiro de Portugal. Questionado sobre a possibilidade ter ficado surpreendido com a chamada de Cristiano Ronaldo, o também antigo treinador foi perentório."Não, será ele a determinar quando será o final da sua participação na Seleção. O Cristiano Ronaldo foi uma figura que marcou e marcará ainda a história do futebol português. Ele é que vai decidir o timing em que vai dizer 'Para mim, a Seleção Nacional terminou'", explicou, acrescentando ainda que concorda com aquilo que foi a convocatória para os embates com o Liechtenstein e o Luxemburgo: "Dos 26 jogadores convocados, vocês [jornalistas] colocariam lá 95 por cento dos mesmos nomes. O selecionador juntou os jogadores ontem e a equipa vai jogar quinta-feira, o que é que vai fazer em dois dias? O que pode trabalhar minimamente é a organização defensiva, depois tem de jogar com o que é o momento dos jogadores. Não vamos esperar grandes transformações. Também estou expectante, não só sobre o que a equipa vai fazer, mas sobre a ligação que ele vai criar com os jogadores, como jogador era isso que queria ver. O Liechtenstein tem um nível baixo e o Luxemburgo um pouco mais alto, mas são ambos completamente ultrapassáveis".