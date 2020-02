Torneio de Desenvolvimento da UEFA: Sub-16 derrotadas pela Holanda

A seleção portuguesa feminina de futebol de Sub-16 perdeu esta sexta-feira com a congénere da Holanda por 1-0, no primeiro jogo do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, em Vila Real de Santo António, distrito de Faro.

Um golo de Nayomi Buikema, aos 22 minutos, decidiu a partida para as holandesas, numa prova que se estende até 19 de fevereiro e inclui, ainda, as equipas da Alemanha e da França, que empataram sem golos, com um 5-4 favorável às alemãs no desempate através da marcação de grandes penalidades.

"Foi um jogo muito importante para o crescimento das jogadoras. São jogos exigentes como este que nos fazem evoluir. Entrámos organizadas na primeira parte e até tivemos algumas chances para marcar. Sofremos um golo de bola parada e a equipa perdeu discernimento a partir desse momento", explicou a selecionadora Susana Bravo, citada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).