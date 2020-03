Torneio do Qatar, onde estará Portugal, continua de pé apesar do coronavírus

O Torneio do Qatar, marcado para o final deste mês e onde estará a Seleção Nacional, não está em perigo de realização, apesar da propagação do coronavírus por todo o Mundo. Segundo Record apurou, neste momento não há nada que indique que esta prova de preparação para o Euro'2020 não será disputada.





Também a Liga não colocou quaisquer restrições relativamente aos convocados oriundos dos campeonatos nacionais. Recorde-se que Portugal defrontará a Bélgica no dia 27 e a Croácia no dia 30.As dúvidas surgiram após o Grande Prémio de MotoGP em Doha ter sido cancelado e de o governo qatari estar a impôr várias limitações à entrada de pessoas no país.