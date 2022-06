Treino da Seleção Nacional contou com um regresso

Portugal treinou esta sexta-feira na Cidade do Futebol, com vista ao jogo de domingo, com a Suíça, para a Liga das Nações. Vitinha foi a novidade na sessão de trabalhos, ele que regressa após ter estado infetado com Covid-19.Os jogadores titulares no empate de ontem diante de Espanha ficaram a fazer recuperação no ginásio, assim como Cristiano Ronaldo, apesar de não ter feito parte das escolhas iniciais de Fernando Santos para o jogo em Sevilha.No treino estiveram assim presentes os seguintes jogadores: Rui Patrício, Rui Silva, Nuno Mendes, David Carmo, Domingos Duarte, Dalot, Vitinha, Rúben Neves, Matheus Nunes, Palhinha, Diogo Jota, William Carvalho, Ricardo Horta e Gonçalo Guedes.