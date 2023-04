Tuchel e Potter elogiam Anthony Barry

Anthony Barry, adjunto de Roberto Martínez na Seleção Nacional, continua a negociar a saída do Chelsea para o Bayern. Tuchel, que hoje se estreia no clube de Munique, mostra-se otimista."Queremos trazê-lo. Estamos a lutar por isso e estamos confiantes de que vamos conseguir, porque é um forte desejo meu", diz o técnico do Bayern. Potter, esse, já dá por perdido o adjunto. "O Anthony está a negociar. Agora não está connosco, sendo essa a melhor opção enquanto as coisas estão a ser resolvidas. É um treinador fantástico e uma ótima pessoa. É pena ir para um potencial rival na Champions", frisa o técnico do Chelsea.