«Vamos todos. Vamos com tudo!»: FPF convoca portugueses para darem a cara no apoio à Seleção

A FPF está a convidar todos os portugueses a participarem no vídeo de apoio à Seleção Nacional para o Euro'2020. Sob o mote "Vamos com todos. Vamos com tudo!", a campanha, "para que os jogadores possam sentir o apoio dos portugueses na fase final do Campeonato da Europa", permite a todos "dar a cara" pela equipa das quinas.





"Para participar é apenas necessário visitar o site do clube oficial de fãs da Seleção Nacional - Portugal+ - e submeter uma fotografia", esclarece o organismo.