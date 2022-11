Vitinha: «A Seleção quer entrar em campo e mostrar aos portugueses que está preparada»

Vitinha junta-se a Cristiano Ronaldo na lista de jogadores que não estarão disponíveis esta quinta-feira para ir a jogo com a Nigéria, naquele que é o único duelo antes do Campeonato do Mundo no Qatar. Em declarações à RTP3, no relvado do Estádio José Alvalade cerca de uma hora antes do jogo, o médio do Paris SG assumiu que a Seleção está "ansiosa" e quer "mostrar aos portugueses que está preparada" para o Mundial.

"A Seleção está ansiosa, quer entrar em campo e mostrar aos portugueses que está preparada. Hoje temos um bom teste para prepararmos o Mundial da melhor forma e esperamos um bom jogo", começou por dizer o centrocampista, sublinhando que o triunfo do Gana sobre a Suíça não alterará em nada o comportamento da equipa das quinas para o duelo desta noite: "Isso do resultado do Gana não tem de ativar, tem de ser algo nosso e acho que já temos. Não há motivação maior do que jogar num Mundial. Neste teste temos de entrar da melhor forma, assim como no Mundial, e vamos fazê-lo de certeza."

Apesar de hoje ficar de fora das opções por escolha técnica, Vitinha diz querer ajudar os companheiros durante o Mundial'2022. "Claro que sim, todos os jogadores querem jogar e eu não sou exceção. Espero sempre contribuir e ajudar a nossa equipa a conseguir um grande resultado no Mundial."