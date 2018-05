William Carvalho e André Silva já estão a treinar com a Seleção Nacional, que prepara na Cidade do Futebol a participação no Mundial'2018.Assim faltam apresentar-se Rui Patrício, Mário Rui, João Moutinho, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.A sessão de trabalho desta quinta-feira não contou com Raphäel Guerreiro devido a febre.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto