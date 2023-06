Zé Carlos e a convocatória para a Seleção Sub-21: «É a cereja no topo do bolo»

A convocatória para representar a Seleção nacional sub-21 no Europeu foi "a cereja no topo do bolo" para o médio Zé Carlos. A chamada para o Campeonato da Europa aconteceu após a época de estreia no V. Guimarães, marcada ainda por uma lesão que, contudo, não atrapalhou a sua afirmação.Em declarações ao site do clube vimaranense, Zé Carlos revelou ter sido "muito gratificante" ter recebido a convocatória de Rui Jorge. "Passei quatro meses fora e ser chamado ao Europeu era um objetivo que, felizmente, pude concretizar. Tive o percalço da lesão e foi complicado para mim. É por isso que esta convocatória é a cereja no topo do bolo. Tinha estado presente na fase de qualificação e sabia que era possível ser chamado mas também estive ausente um longo período e, por isso, havia sempre essa dúvida. Além disso, a Seleção está repleta de qualidade, prova disso é que outros colegas da minha equipa também podiam ter ido e infelizmente não dá para todos", acrescentou.Além de Zé Carlos, Rui Jorge convocou ainda o guarda-redes Celton Biai e o defesa-central André Amaro. Para o médio, a presença de três jogadores do clube nos eleitos do selecionador sub-21 "é um sinal de que apostar nos jovens dá certo. Isso mostra o quanto a época foi boa e tivemos sucesso coletivo e individual". Portugal, nota Zé Carlos, está num grupo "que deve ser dos mais difíceis, mas somos Portugal e vamos ter de dar 'saída', no sentido em que vamos dar o melhor de nós. Em termos de nome, a Geórgia é a menos forte ou aquela que pode não causar tanto receio mas trata-se de uma seleção com atletas bons, que jogam a um nível alto".Zé Carlos lembrou, ainda, que "a época ainda não acabou e quando voltar da Seleção vou focar-me na Conference League. Não podemos estar já a pensar na Fase de Grupos sem passar os playoff’s. Foi assim nesta última época, em que o mister transmitiu sempre a mensagem de pensar um jogo de cada vez".Na mesma entrevista, o médio elogiou também a relação com os adeptos do V. Guimarães: "Eu, como qualquer jogador, recebo sempre muitas mensagens dos adeptos e, por exemplo, quando saio do estádio no dia de jogos sinto sempre muito carinho. Fico grato por isso e eles sabem que é um sentimento mútuo. Eu sabia que me iria dar bem aqui porque identifico-me com a forma deles estarem. Eu já sou assim como adepto e sabia que iria ser assim dentro de campo, sempre a dar tudo de mim".