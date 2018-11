Portugal iniciou com um empate com a Bélgica, 1-1, a sua participação no Torneio das Nações de sub-16 no Centro de Futebol Belga, em Tubize.A formação treinada por José Guilherme dominou a primeira parte e colocou-se em vantagem aos 36 minutos, numa iniciativa de David Vinhas. A cinco minutos do final, os belgas empataram, de contra-ataque, através de Olaigbe.Na segunda jornada, quinta-feira, Portugal vai defrontar a Dinamarca, novamente no complexo da federação belga.