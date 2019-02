Portugal vence Holanda no segundo jogo do Torneio de Desenvolvimento da UEFA

A seleção portuguesa de sub-16 venceu este sábado a Holanda por 1-0, em jogo da segunda jornada do torneio de Desenvolvimento da UEFA, disputado no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.Depois de perder na quinta-feira na estreia com a Argentina, por 2-1, a equipa das quinas conseguiu este sábado um triunfo, com um golo do suplente João Resende (54 minutos), que a mantém na discussão pela vitória no torneio, destinado às camadas de formaçãoA competição é liderada pela Alemanha, que defronta Portugal na segunda-feira. Os germânicos têm cinco pontos, resultantes de duas vitórias, sendo que a segunda apenas nas grandes penalidades, e são seguidos pela Argentina e pela seleção portuguesa, ambas com três, enquanto a Holanda é ultima, com um.