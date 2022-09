Portugal conquista Syrenka Cup

A Seleção Nacional sub-17 levou a melhor sobre a Noruega nos penáltis (9-8) e conquistou a Syrenka Cup, torneio que se disputou na Polónia.Os comandados de Filipe Ramos não foi além do nulo diante dos nórdicos, após dois triunfos no torneio de preparação para a Ronda de Elite de acesso ao Europeu da categoria, mas no fim fez a festa.Em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, o médio João Teixeira encarnou a felicidade da equipa das quinas."Estivemos bem durante todo o jogo, conseguimos mostrar o nosso trabalho e manter o empate a zero bolas até ao fim. Esta vitória significa o cumprir do compromisso a que nos propusemos, que era vencer o torneio. Agora é focar-nos na próxima competição que vamos ter, na Hungria, e conquistá-la. Estamos a trabalhar os pequenos objetivos para conseguirmos chegar àquele que é o nosso grande foco, o Europeu", frisou.