Portugal vence Eslováquia e lidera grupo de apuramento para o Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu esta quarta-feira a Eslováquia, por 2-0, em Viseu, no primeiro dos três jogos do Grupo 5 da Ronda de Elite de apuramento para o Campeonato da Europa de 2023, na Hungria.

No Estádio Municipal do Fontelo, Portugal marcou logo aos seis minutos, com Martim Ferreira, oportuno, a desviar ao primeiro poste um canto do lado direito, e fechou o resultado aos 89, com um golo de belo efeito de Rodrigo Duarte, a rematar colocado, ao ângulo da baliza.

Foi um Portugal dominador que não deu qualquer oportunidade à Eslováquia de alvejar com êxito a baliza defendida por Gonçalo Ribeiro.

De resto, as melhores e únicas oportunidades claras de golo foram do lado português.

Na retina ficou, aos 43 minutos, uma finalização de calcanhar de Gil Martins, que o guarda-redes eslovaco defendeu sobre a linha de golo.

No segundo tempo, antes do 2-0, Nuno Patrício, aos 78 minutos, teve um bom lance individual que só não deu golo porque Hudók fez uma grande defesa.

Os sub-17 de Portugal voltam a entrar em campo no sábado, para defrontarem, no Estádio João Cardoso, em Tondela, pelas 15:00, a seleção da Polónia, que no primeiro jogo do dia venceu a República Checa por 1-0.

Garantem o apuramento direto para o Europeu de sub-17 os vencedores de cada grupo da Ronda Elite e ainda os sete melhores segundos classificados.

A fase final da competição vai realizar-se na Hungria, entre os dias 17 de maio e 02 de junho.

Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Portugal - Eslováquia, 2-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Martim Ferreira, 6 minutos.

2-0, Rodrigo Duarte, 89.

Equipas:

- Portugal: Gonçalo Ribeiro, Martim Fernandes, João Fonseca (Guilerme Gaspar, 83), Gonçalo Oliveira, Rayhan Momade, João Teixeira (Diogo Lobão, 66), Martim Ferreira, João Simões, Gonçalo Moreira (Rodrigo Duarte, 75), Gil Martins (Olívio Tomé, 66) e Nuno Patrício (Gonçalo Sousa, 83).

(Suplentes: Guilherme Ribeiro, Guilherme Gaspar, Tiago Parente, Rodrigo Duarte, Olívio Tomé, Diogo Lobão, Samuel Sousa, Gonçalo Sousa e Veríssimo Antunes).

Selecionador: Filipe Ramos.

- Eslováquia: Húdok, Ragan, Kutka, Lami, Dovicák, Jurista (Petruska, 65), Henyig (Ziga, 46), Fasko (Baláz, 86), Kósa (Patzak, 65), Dikos e Korba (Rusnák, 70).

(Suplentes: Petrúfka, Baláz, Buvoccan, Patzak, Petruska, Sagan, Rusnak e Ziga).

Selecionador: Marek Bazík.

Árbitro: Mervan Bejtullahu (Kosovo).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nuno Patrício (27), Fasko (32), Korba (43) e Henyig (45+2).

Assistência: Cerca de 450 espetadores.