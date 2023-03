Portugal conseguiu o pleno de vitórias na Ronda de Elite e com este 2-0 à Rep. Checa garantiu presença no Europeu sub-17, a disputar na Hungria entre 17 de maio e 2 de junho, e cujo sorteio se realiza na 2ª feira. Os golos de Gonçalo Moreira e Martim Fernandes permitiram a festa lusa e o selecionador Filipe Ramos sublinhou a justiça do apuramento: "Obtivemos a vitória que queríamos. Tivemos qualidade de jogo, fomos melhores e no cômputo geral do torneio fomos a melhor equipa. Foi importante nestes três jogos não termos sofrido golos. Não marcamos muitos golos, mas somos defensivamente consistentes. Agora vamos esperar pelo sorteio, mas não será fácil jogar contra nós, temos uma boa equipa. Os nossos jogadores merecem muito estar neste Europeu."