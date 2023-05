Alemanha e França, carrascos de Portugal, disputam final do Euro'2023

A Alemanha e a França, que eliminaram Portugal na fase de grupos do Euro2023 de futebol de sub-17, qualificaram-se esta terça-feira para a final ao vencerem a Polónia e a Espanha, nas meias-finais, por 5-3 e 3-1, respetivamente.

Os alemães confirmaram o seu favoritismo perante a Suíça, mas chegaram ao intervalo a perder por 2-1 e tiveram de dar a volta ao resultado na segunda parte, enquanto os franceses tinham pela frente um dos favoritos ao título, a Espanha, que chegou a esta fase somando quatro vitórias e um empate apenas. No entanto, a França contrariou esse favoritismo, e apesar de ter sido a Espanha a inaugurar o marcador já na segunda parte, aos 69 minutos, por Lamine Yamal, a nova coqueluche da formação do FC Barcelona, deu a volta ao resultado, com três golos já no último quarto de hora.

Os avançados Mathis Lambourde, Yanis Issoufou e Tidiam Gomis marcaram aos 73, 80 e 90+1 minutos, respetivamente, apurando a França para o reencontro com a Alemanha, desta vez na final, marcada para sexta-feira, em Budapeste, depois de os alemães ter derrotado os franceses por 3-1, na fase de grupos.

As duas seleções finalistas fizeram parte do Grupo C, que integrava ainda Portugal, além da Escócia, e que a seleção das 'quinas' esteve à beira de se qualificar no último jogo frente à França, que terminou empatado 1-1 , ao desperdiçar duas oportunidade flagrantes de golo nos últimos minutos.

Os quatro semifinalistas (Alemanha, França, Espanha e Polónia) garantiram o apuramento para a fase final do Mundial da categoria, além da Inglaterra, que hoje venceu a Suíça por 4-2, no play-off entre as duas seleções vencidas no quartos de final com o melhor registo na fase de grupos.