Cazaquistão no arranque

Chegou o dia. A Seleção Nacional sub-17 inicia hoje a fase de apuramento para o Europeu diante do Cazaquistão, às 17 horas, no Estádio Algarve. "Vai ser uma partida complicada, frente a uma equipa que sabemos de antemão que terá um bloco baixo. Vamos ter que estar bem mentalmente e aproveitarmos as ocasiões que tivermos para começarmos bem", afirmou Diogo Monteiro, acrescentando: "Os índices anímicos estão bons, a malta está preparada para o jogo e vamos fazer uma boa exibição."

O central do Servette, o mais internacional do lote às ordens de José Lima – com 17 jogos –, quer imitar as colegas da seleção sub-17 feminina, que golearam (6-0) a Finlândia. "Vimos o jogo todos juntos e agora vamos tentar fazer melhor. Ficámos orgulhosos pois as vitórias delas também são as nossas e vice-versa", frisou.