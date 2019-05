Emílio Peixe "muito orgulhoso" dos sub-17 apesar da eliminação no Europeu

O selecionador nacional dos sub-17, Emílio Peixe, manifestou-se esta segunda-feira "muito orgulhoso" dos seus pupilos, afastados nos quartos de final do Europeu, com derrota 1-0 ante a Itália "Estou muito orgulhoso desta equipa, fizeram um trabalho fantástico. Tirando os primeiros 15 minutos, fomos claramente a melhor equipa. Sempre à procura do golo e de situações que nos pudessem meter no jogo novamente", disse, ao site da federação.Um golo de Franco Tongya, aos 26 minutos, acabou com o sonho da equipa de Emílio Peixe, que se apuraria automaticamente para o Mundial do Brasil caso atingisse as meias-finais."A carreira deles vai prosseguir, ainda estão no início. A equipa técnica deu-lhes os parabéns pela dignidade e imagem que deixaram. O público bateu palmas no final pela sua atitude. Apesar de o futebol ser por vezes cruel, estes miúdos vão ter uma palavra a dizer no futuro. Vamos continuar a trabalhar e a projetar estes jogadores", acrescentou o técnico.Emílio Peixe elogiou a formação portuguesa, destacando o "orgulho" nos estádios, relvados e árbitros lusos.