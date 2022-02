Espanha bate Portugal e conquista Torneio Internacional do Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 perdeu esta segunda-feira por 3-2 com a Espanha, em jogo da terceira e última jornada do 44.º Torneio Internacional do Algarve, que foi conquistado pelo rival ibérico.

A Espanha chegou a deter uma vantagem de 3-0, graças ao bis de Joel Casals (cinco minutos, de penálti, e 49') e um autogolo de João Gonçalves (31'), antes da insuficiente reação portuguesa, que reduziu por intermédio de Alfa Baldé (64') e Dinis Rodrigues (68').

Portugal, que empatou 1-1 com a Alemanha e venceu por 4-1 a Eslováquia, nas rondas anteriores, estava obrigado a vencer a Espanha para conquistar o torneio, mas foi incapaz de impedir o trajeto 100% vitorioso dos espanhóis.

O jogo disputou-se no Estádio Municipal da Bela Vista, em Parchal, que será também o palco do último encontro da 44.ª edição da prova algarvia, entre Eslováquia e Alemanha, a partir das 16:00.