Europeu de sub-17: siga o Portugal-Rússia, em direto

2' - Bruno Tavares também faz pontaria à baliza, mas o 'tiro' não sai nas melhores condições e é intercetado.2' - Remate de Gerson Sousa, ao lado.14h48 - Ouvem-se os hinos dos dois países.14h48 - As equipas estão no relvado em exercícios de aquecimento.Samuel Soares (GR), Filipe Cruz, Tomás Araújo, Quaresma, Rafael Brito, João Daniel, Gonçalo Batalha, Tiago Ribeiro, Bruno Tavares, Tiago Tomás e Gerson Sousa.Diogo Almeida (GR), Tomás Esteves, Fábio Silva, Paulo Bernardo, Pedro Brazão, Rodrigo Rêgo, Famana Quizera, Henrique Pereira e Daniel Rodrigues.Emílio PeixeAlekseev (GR), Denisov, Ushakhin, Kotin, Konyukhov, Vorobyev, Schetinin, Melnikov, Golyatov, Mukhin e Shmakov.Kuptsov (GR), Gubzhokov, Shamkin, Shapovalov, Savinov, Mutaliev, Kratkov, Logachev e Avanesyan.Dmitri Khomukha- O encontro, que terá lugar em Dublin, será arbitrado pelo polaco Krzysztof Jakubik, que terá como auxiliares o letão Raimonds Tatriks e o luxemburguês Joaquim Da Silva. Paul Mclaughlin, da Irlanda, será o quarto árbitro.- Emílio Peixe, selecionador nacional, diz que a equipa está preparada para a 2ª ronda, contra uma Rússia que considera ter uma forma de jogar muito semelhante à de Portugal. "Vamos ter os espaços que queremos, assim como a possibilidade de acelerar e explorar os espaços dados pelo adversário. Eles têm uma maneira de jogar parecida com a nossa e tentam pôr em prática essas ideias. Nós teremos de ver onde podemos tirar vantagem. Qualquer uma das equipas está bem identificada com a outra", destaca, em declarações ao site da FPF.- A primeira jornada não correu de feição à equipa das quinas, que foi, ao perder por 1-0. A Rússia perdeu com a Islândia, por 3-2.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Portugal-Rússia, relativo à segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de sub-17, que se disputa na Irlanda. A partida inicia-se às 15 horas.