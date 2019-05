Europeu Sub-17: Hungria-Portugal, 0-0 (1ª parte)

45' - Intervalo. Apesar da maior iniciativa portuguesa, as duas seleções acabam a 1ª parte com um empate 0-0.43' - Situação de grande perigo para a Hungria, após um ressalto na área portuguesa. Canto para os húngaros.41' - Remate de Zuigeber! O extremo húngaro puxou a bola para o centro do terreno e rematou, com perigo, à baliza defendida por Samuel Soares.40' - Fora-de-jogo assinalado a Fábio Silva no ataque português.34' - Entrada dura de Bekker sobre Gerson Gonçalves no meio-campo de Portugal.32' - Grande corte de Balogh. O defesa húngaro atira para canto favorável para a seleção portuguesa.30' - Primeiro remate da Hungria com algum perigo, mas ao lado.28' - Grande cruzamento de Fábio Silva, mas Brazão não conseguiu rececionar da melhor forma. Bola para a Hungria.26' - Hungria pede penálti na área de Portugal. O árbitro nada assinalou e deixou jogar.23' - Segundo canto para Portugal, mas sem perigo na sequência.21' - Perigo! Grande arrancada de Tomás Esteves, que depois entregou para Fábio Silva, mas o avançado do FC Porto rematou muito por cima.18' - Sinal mais para Portugal. Após uma iniciativa de Quizera, Portugal conseguiu chegar uma vez mais à baliza húngara mas sem grande perigo.16' - Boa combinação no ataque da seleção portuguesa. Primeiro canto para Portugal, mas sem perigo para o guarda-redes húngaro.12' - Falta para Portugal no meio-campo ofensivo da Hungria.10' - Primeira oportunidade de perigo para Portugal após grande pressão ofensiva. O guarda-redes da seleção húngara conseguiu resolver.8' - Falta a meio-campo a favorecer a seleção portuguesa.5' - Fora-de-jogo assinalado a um contra ataque de Fábio Silva.4' - Livre lateral para a seleção húngara. Bola sem perigo para a defesa portuguesa.1' - Início do jogo.- Campeões europeus neste escalão já por duas ocasiões (em 2003 e 2016), os miúdos portugueses procuram na Irlanda voltar a deixar marca, isto depois de na qualificação terem assinado uma campanha perfeita, com seis vitórias em seis encontros.- Arranca este sábado, pelas 19 horas, no UCD Bowl, em Dublin, a caminhada da Seleção Nacional Sub-17 no Campeonato Europeu da categoria, uma prova na qual os pupilos de Emílio Peixe entram com reais ambições de triunfar.UCD Bowl Stadium, em Dublin: Farrugia Cann Trustin (Malta): Hegy; Buna, Posztobányi, Balogh e Bekker; Samuel Major, Ominger, Kata e Komáromi; Zuigeber e Németh: Megyeri, Kata, Kosznovszky, András, Donát Orosz, Zoltán Dávid, Molnár, Kalmár, Szalay e László: Sándor Preisinger: Samuel Soares; Tomás Esteves, Tomás Araújo, Eduardo Quaresma e Rafael Brito; Pedro Brazão, João Daniel e Gerson Sousa; Paulo Bernardo, Famana Quizera e Fábio Silva: Diogo Almeida, Rodrigo Rêgo, Filipe Cruz, Tiago Ribeiro, Gonçalo Batalha, Daniel Rodrigues, Bruno Tavares, Henrique Pereira e Tiago Tomás: Emílio Peixe