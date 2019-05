Europeu Sub-17: Itália-Portugal, em direto

Falta de Esposito sobre Filipe Cruz... e o tempo vai passando.Fora de jogo assinalado a Pereira.Vão jogar-se mais 5 minutos. É o tempo que Portugal tem para marcar.Portugal tenta chegar ao golo por Fábio Silva mas Molla mais uma vez a travar o remate do avançado português.Entramos no último minuto de jogo e com este resultado Portugal diz adeus ao Europeu sub-17.Fora de jogo assinalado a Bruno Tavares. Portugal está a ficar sem tempo para marcar...Canto favorável a Portugal apontado por Daniel Rodrigues... mas sem alterar o resultado.Já se jogam os últimos dez minutos de jogo e Portugal continua em desvantagem, apesar de estar a dominar a partida neste 2.º tempo.Portugal ataca com perigo a baliza de Molla por Fábio Silva, mas o guarda-redes italiano melhor defendeu o remate do avançado luso.Emílio Peixe faz a última substituição na equipa de Portugal: entra Bruno Tavares para o lugar de Gerson Sousa.Samuel Soares defende o remate de Esposito.Fora de jogo assinalado ao italiano Ruggeri.Cartão amarelo para Rafael Brito por falta sobre Lamanna.Falta de Tongya sobre o português Filipe Cruz, que entou nesta 2.ª parte.Portugal esteve perto de fazer o empate. Tomás Araújo atira de longe à baliza mas Molla, atento, defende para canto.Canto favorável para Portugal... Filipe Cruz cruza para Henrique Quaresma cabecear mas este vê o lance ser interceptado pelo adversário. Passa o perigo.Defesa de Molla. O guarda-redes italiano trava o remate de Daniel Rodrigues. Portugal continua à procura do golo.Itália responde também com dupla substituição: Entram Moretti e Ruggeri para os lugares de Cudrig e Udogie.Dupla substituição na equipa de Portugal: entram Pereira e Famana Quizera e saem Paulo Bernardo e Pedro Brazão.Novamente Samuel Soares a travar o ataque italiano, após remate de Tongya.Esposito remata de longe mas com perigo à baliza portuguesa, no entanto Samuel Soares defende.Oportunidade de golo para Portugal. Remate de Pedro Brazão à baliza de Molla, mas o resultado não sofre alterações.Livre favorável à formação italiana, por falta de Paulo bernardo sobre Tongya, autor do golo que vai dando vantagem a Itália.Falta de Udogie sobre Pedro Brazão.Portugal faz a segunda alteração na equipa: entra Filipe Cruz para o lugar de Tomás Esteves. Itália também mexe: entra Giovane para o lugar de Bonfanti.Portugal vai para o descanso a perder por 1-0. Os italianos chegaram à vantagem por Tongya, aos 26 minutos, tendo sido a equipa mais perigosa nesta primeira parte, apesar da grande oportunidade que Fábio Silva teve em cima do intervalo. A seleção portuguesa, orientada por Emílio Peixe tem 45 minutos para dar a volta ao resultado e assegurar um lugar nas meias-finais do Europeu sub-17.Cartão amarelo para Daniel Rodrigues por falta sobre Esposito.Fábio Silva remata à baliza, mas desta vez para fora.Árbitro dá 2 minutos de tempo extra.Que oportunidade! Fábio Silva procura empatar a partida antes do intervalo, mas o remate do avançado português é defendido pelo guardião italiano, Molla.Portugal continua em desvantagem no marcador e também no número de ataque perigosos.Cartão amarelo oara Panada por falta sobre o português Sousa.Cartão amarelo para Pedro Brazão.Livre favorável a Portugal batido por Pedro Brazão... na sequência da jogada é Tomás Araújo quem faz falata sobre um jogador italiano, no caso Pirola.Cartão amarelo para Udogie por falta sobre Fábio Silva.Portugal faz a primeira alteração na equipa: Entra Daniel Rodrigues para o lugar de Tiago Ribeiro.Portugal tem de ir atrás do golo e ganha um livre, após falta de Lamanna sobre Pedro Brazão.Canto favorável a Portugal, o primeiro da partida. É Paulo Bernardo quem bate o canto, mas sem perigo para a baliza defendida por Molla.Tiago Ribeiro converte o livre, com a bola a chegar a Fábio Silva, mas o avançado português a atirar para fora.Paulo Bernardo é quem se prepara para bater o livre, e na sequência da jogada há nova falta dos jogadores italianos e novo livre para Portugal.Pedro Brazão travado em falta por Udogie. Livre favorável a Portugal...Itália mais rematadora e mais perigosa nestes primeiros minutos do jogo que vai encontrar o semi finalista que defrontará a França.Samuel Soares novamente a estar em destaque ao parar o remate de Tongya.O guarda-redes português Samuel Soares trava o remate de Esposito.- Fora de jogo assinalado ao avançado português Fábio Silva.- Tiago Ribeiro faz falta sobre Bonfanti- Começou o jogo.Tudo a postos:: Samuel Soares, Tomás Esteves, Quaresma (C), Tomás Araújo, Rafael Brito, João Daniel, Sousa, Tiago Ribeiro, Fábio Silva, Paulo Bernardo e Pedro Brazão.Suplentes: Diogo Almeida, Rodrigo Rêgo, Filipe Cruz, Famana Quizera, Bruno Tavares, Pereira, Tiago Tomás, Gonçalo Batalha, Daniel Rodrigues.: Molla, Lamanna, Panada (C), Pirola, Tongya, Esposito, Cudrig, Udogie, Brentan, Dalle Mura e Bonfanti.Suplentes: Gasparini, Ruggeri, Moretti, Sekulov, Colombo, Squizzato, Riccio, Arlotti, Giovane.Boa tarde. Portugal disputa esta segunda-feira um lugar nas meias finais do Europeu Sub-17 frente a Itália.A França foi a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais, onde vai encontrar o vencedor deste jogo entre os italianos e portugueses."Precisamos de fazer tudo bem, com muita serenidade e organização. Queremos fazer acontecer. Para isso, temos de nos superar dentro de uma estabilidade emocional e de uma organização de jogo muito acima daquilo que temos vindo a demonstrar", referiu o selecionador dos sub-17 Emílio Peixe.